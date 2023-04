Weggis Das ist die neue Rigi-Gondelbahn – mit ihr steigen auch die Preise Die Rigi Bahnen präsentieren ihre geplante Gondelbahn von Weggis auf die Rigi. Mit dem Gondelprojekt, das durch das klare Ja des Weggiser Stimmvolkes im November 2022 kurz vor der Baueingabe steht, wird allerdings auch die Tageskarte teurer.

Bergstation: Die Bergstation soll in eine Begrünung eingebettet werden, welche «Elemente eines alpinen Gartens und damit die Geschichte des Ortes» aufnimmt. Bild: PD

22 neue Gondeln sollen die alte Seilbahn Weggis-Rigi Kaltbad ersetzen. Nach intensiven Planungsarbeiten steht das Gondelbahnprojekt kurz vor der Baueingabe, wie die Rigi Bahnen am Donnerstagabend mitteilen. Die Gondeln sollen mit je zehn «eleganten» Holzsitzen und gewölbten und reflexionsarmen Scheiben ausgestattet werden. Die Gehäuse sind in weisser Farbe geplant, in Anlehnung an die Gelenktriebwagen der Zahnradbahnen sowie die schon bestehenden weissen Luftseilbahnen. An elf Standorten sollen total 13 Stützen errichtet werden. Der Beton der alten Bergstation wird beim Abbruch recycelt und in der neuen Station verbaut.

Energieeffizient und umweltfreundlich

Mit Photovoltaikanlagen auf den Stationsdächern sollen bis zu 20 Prozent des Strombedarfs der neuen Bahn gedeckt werden. Zudem sei vorgesehen, die Abwärme des Bahnantriebs konzentriert dem benachbarten Mineralbad zur Verfügung zu stellen. So können gemäss Rigi Bahnen bis zu zehn Prozent der benötigten Energie des Bads abgedeckt werden. Die Bergstation soll derweil in eine von den Landschaftsarchitekten speziell auf Rigi Kaltbad abgestimmte Begrünung eingebettet werden.

Gondel: Die weissen Gondeln sollen mit je zehn Holzsitzen ausgestattet werden und durch gewölbte und reflexionsarme Scheiben einen bestmöglichen Ausblick bieten. Bild: PD

Obwohl die Weggiser Stimmbevölkerung im November 2022 mit 77 Prozent klar Ja zum Gondelbahnprojekt gesagt hatte, stiess der neue Seilbahnkorridor bei Petitionären und Umweltverbänden auch auf Ablehnung. Wie die Rigi Bahnen mitteilen, habe man den Einfluss der geplanten Gondelbahn auf den Schutzwald mit einem unabhängigen geologischen Gutachten abgeklärt. Man habe keinen negativen Einfluss auf die Schutzfunktion des Waldes und somit auf den Siedlungsraum feststellen können. Temporäre Rodungsflächen sollen möglichst klein gehalten und nach Abschluss umgehend wieder bestockt werden, während permanente Rodungen mit Ersatzaufforstungen vollständig kompensiert werden sollen.

Neue Gondeln, neue Preise

Für Rigi-Besucherinnen und Besucher bedeuten die modernen neuen Gondeln allerdings auch eine Preiserhöhung. Eine Tageskarte kostet per 1. Juni 2023 78 Franken anstatt wie bisher 72 Franken – die erste Tariferhöhung seit Dezember 2016. Begründet wird dies durch höhere Kosten für Investitionen, Energie, Unterhalt und Löhne. «Vor allem durch die Energiekrise haben sich die Preise verändert», erklärt Frédéric Füssenich, Geschäftsführer der Rigi Bahnen. «Allein bei den

Zahnradbahnen steigen die Stromkosten 2023 um rund eine Million Franken im Vergleich zum Vorjahr.» GA und Halbtax werden allerdings weiterhin vollumfänglich akzeptiert.

Talstation: Visualisierung der geplanten Talstation in Weggis mit den Grundwerten «Stein und Holz». Bild: PD

Wann die neue Gondelbahn den Betrieb aufnehmen kann, ist noch unklar. Einerseits komme es auf die Ergebnisse der Planung- und Baugenehmigungsverfahren und deren Dauer an, so Füssenich. «Und gegen alle Pläne könnte auch noch Einspruch erhoben werden.» Der Rigi-Bahnen-Geschäftsführer ist jedoch zuversichtlich: «Wichtig ist, dass wir nun ein konkretes Projekt mit einem laufenden Bewilligungsprozess haben.»

Spätestens bis September 2027 sollten die Bauarbeiten allerdings beginnen, dann läuft die Betriebsbewilligung für die bestehende Seilbahn aus – und würde auch nicht verlängert, wie Füssenich bestätigt. Der Abriss der alten und der Bau der neuen Bahn bringen einen neunmonatigen Betriebsunterbruch mit sich. Der genaue Kostenpunkt des Projekts lasse sich aufgrund der volatilen Finanzplanung noch nicht genau ermitteln, gemäss Frédéric Füssenich werde die Gondelbahn rund 25 bis 30 Millionen Franken kosten.