Weggis Kurve bringt ihn ins Wanken: Bauarbeiter kippt mit Dumper auf der Baustelle um Auf der Kantonsstrasse in Weggis ist ein Kipper auf die Seite gefallen und verlor dabei seine Ladung. Der Dumper-Fahrer musste ins Spital gebracht werden.

Umgekippter Vorderkipper an der Kantonsstrasse in Weggis. Luzerner Polizei (Weggis, 02. März 2023)

Am Donnerstag um 16 Uhr transportierte ein Bauarbeiter mit einem Vorderkipper auf der Baustelle in Weggis Aushubmaterial. Bei der Baustelleneinmündung in die Kantonsstrasse kippte das Fahrzeug in einer Kurve auf die linke Seite, das Aushubmaterial entleerte sich auf die Strasse. Laut der Luzerner Polizei ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unbekannt.

Umgekippter Dumper an der Kantonsstrasse in Weggis. Luzerner Polizei (Weggis, 02. März 2023)

Der Fahrer des Dumpers wurde leicht verletzt und musste durch den aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die Baufirma konnte den Vorderkipper mit einem Bagger bergen. (nid)