Weggis Gemeinde kann Seewasserpumpwerk und Fernwärmeverbund planen Die Gemeindeversammlung hat zwei Nachtragskredite von total rund 600'000 Franken genehmigt.

Die Gemeinde Weggis kann ein neues Seewasserpumpwerk planen. Dieses soll künftig auch die Nachbargemeinde Vitznau mit Trinkwasser versorgen. Die Gemeindeversammlung hat für das laufende Jahr einen Nachtragskredit von 100'000 Franken genehmigt, wie die Gemeinde mitteilt. Dieser beinhaltet auch die Klärung der Standortfrage.

Das bestehende Weggiser Seewasserpumpwerk wurde 1954 in Betrieb genommen. Es müsse «in naher Zukunft ersetzt werden», erklärte Gemeinderat Baptist Lottenbach an der Versammlung.

Ein weiterer Nachtragskredit betrifft die Planung eines neuen Wärmeverbundes, der in die bestehenden Verbunde integriert werden soll. Dafür sprachen die Weggiser 500'000 Franken. Die Korporation Weggis betreibt bereits zwei Fernwärmenetze, diese sollen nun mit einem neuen im Gebiet Weggis West ergänzt werden. So soll ein gesamtheitlicher Verbund entstehen. Geplant ist, dass alle Verbunde in einer Gesellschaft – etwa einer AG – zusammengeführt werden.

An der Gemeindeversammlung genehmigten die 100 Anwesenden auch die Rechnung 2022, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Diese schliesst mit einem Plus von 7,6 Millionen Franken. Das Weggiser Nettovermögen pro Kopf beträgt 2235 Franken. (cgl)