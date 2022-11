Neophyten Gemeinden am Rotbach wollen invasiven Pflanzen an den Kragen – ein teurer und schwieriger Kampf

Der japanische Knöterich breitet sich am Rotbach im Eiltempo aus und gefährdet so die Biodiversität. Die Gemeinden Neuenkirch, Rothenburg, Emmen und Luzern wollen die invasive Pflanze gemeinsam bekämpfen. Dazu brauchen sie Unterstützung vom Kanton und äussern Kritik am Bund.