Luzerner Kantonsrat Weil es an Psychiatern fehlt: Weiterbildung von postgraduierten Psychologinnen und Psychologen soll gefördert werden Per Anfang dieses Jahres ist in der Schweiz der Wechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell vollzogen worden. Dadurch reduzieren sich die Ausbildungsplätze für psychologische Psychotherapeuten. Nun soll der Kanton Luzern prüfen, wie er dies kompensieren kann.

Kantonsrätin Pia Engler (SP) fordert in einem Postulat, dass der Kanton Luzern die Weiterbildung der Psychologinnen und Psychologen zu zulassungsfähigen psychologischen Psychotherapeuten fördert und die dafür notwendigen Weiterbildungsplätze sicherstellt. Hintergrund der Forderung ist, dass per Anfang dieses Jahres in der Schweiz der definitive Wechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell vollzogen worden ist. Mit dem neuen Modell können psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung selbstständig tätig sein.

Neu ist für die Weiterbildung jedoch ein zusätzliches klinisches Ausbildungsjahr notwendig. Weil gleichzeitig keine neuen Ausbildungsplätze geschaffen werden, würden sich gemäss der Postulantin faktisch die Weiterbildungsplätze reduzieren und es entstehe ein «Flaschenhals» in der Weiterbildung von wichtigen Fachpersonen: «Wir wissen nicht, wie viele Ausbildungsplätze wegfallen. Der Fachkräftemangel wird nochmals massiv akzentuiert», hielt die Krienserin am Montag im Kantonsrat fest. Ihr Vorstoss wurde mit 70 zu 23 Stimmen teilweise erheblich erklärt. Deshalb muss die Regierung nun prüfen, wie sie wegfallende Ausbildungsplätze kompensieren kann. (luz)