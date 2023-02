Werthenstein Auto innert Minuten ausgebrannt – keine Person verletzt Auf der Kantonsstrasse in Schachen geriet am Mittwoch ein Personenwagen in Brand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

So sah das brennende Auto aus. Bild: Luzerner Polizei

Ein Autofahrer fuhr am Mittwoch, kurz vor 15.40 Uhr, auf der Kantonsstrasse von Schachen in Richtung Langnauerbrücke. Dabei stellte er Rauch beim Armaturenbrett fest, worauf er das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand anhielt. Innert weniger Minuten geriet das Fahrzeug in Vollbrand und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Malters-Schachen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Branddetektive der Luzerner Polizei. Der Sachschaden dürfte etwa 20’000 Franken betragen.



Die Kantonsstrasse zwischen Schachen und Werthenstein war für die Lösch- und Bergungsarbeiten während rund 60 Minuten gesperrt. (zfo)