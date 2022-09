Werthenstein Beim Überholen ins Schlingern geraten: Lieferwagen kollidiert mit Auto und kippt zur Seite Am Mittwoch kam es in Werthenstein zu einem Zusammenstoss zwischen einem Lieferwagen und einem Auto. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt 25'000 Franken.

Das Überholmanöver endete mit einer Kollision. Bild: Luzerner Polizei

Ein Lieferwagenlenker setzte am Mittwochmorgen auf der Kantonsstrasse von Wolhusen Richtung Entlebuch zu einem Überholmanöver an. Das Fahrzeug sei dabei ins Schlingern geraten und zur Seite gekippt, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Der Lieferwagen prallte gegen das Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Autos und kippte zur Seite.

Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten aber abtransportiert werden, der Sachschaden beträgt ca. 25‘000 Franken. Für die Verkehrsregelung waren Angehörige der Feuerwehr Wolhusen im Einsatz. (tos)