Wetter Der Winter ist zurück: In den Bergen fällt 30 Zentimeter Schnee In der Nacht auf Montag ist die Schneefallgrenze gesunken. Der Schnee in den Bergen ist zurück.

Die Skistationen dürfen sich auf eine Portion Neuschnee freuen: In den zentralen Alpen sind zwischen 10 und 30 Zentimeter Schnee gefallen. Bis am Dienstagmorgen sollen in der Zentralschweiz bis zu 40 Zentimeter Schnee zusammenkommen, in den Walliser und Berner Alpen sind es bis zu 50 Zentimeter Schnee. Webcams zeigen, wie viel Schnee tatsächlich gefallen ist:

Sörenberg Sonntagmittag Montagmittag

Klewenalp Sonntagmittag Montagmittag

Ibergeregg Sonntagmittag Montagmittag

Mörlialp Sonntagmittag Montagmittag

Sonntagmittag Montagmittag

Rotenflue Sonntagmittag Montagmittag

Heute Montag wird es laut den Meteorologen auch schon ab 600 bis 700 Meter über Meer eine überzuckerte Landschaft geben. Bei kräftigen Schauern könnten gar im Mittelland die Flocken tanzen.

Endlich #Neuschnee! Vor allem in den westlichen Alpen sind in den letzten 24 Stunden 20 bis 30 cm, lokal bis 40 cm #Neuschnee gefallen. In den kommenden Tagen erwarten wir weitere Schneefälle: https://t.co/Y9weHhZIwU pic.twitter.com/hh5K9HZpjb — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) January 9, 2023

Der Schnee wird in tiefen Lagen allerdings schnell wieder verschwinden, da es wieder wärmer wird und auch regnet. Schon am Mittwoch soll die Schneefallgrenze wieder über 1500 Meter steigen. Meteorologen gehen davon aus, dass es bis Ende Januar weiterhin zu warm bleibt.

Lawinengefahr steigt an

Der Neuschnee ist nach Angaben des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung auf eine ungünstige Altschneedecke gefallen. Die Lawinengefahr steigt und wird in den nächsten Tagen noch weiter ansteigen. (rem)