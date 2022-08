Es wird wieder heiss – nur in der Zentralschweiz hält sich die Hitzewelle in Grenzen

Der Bund hat seine Warnung für die dritte Hitzewelle des Sommers am Dienstag ausgedehnt. Die Warnung der Stufe 3 von 4 gilt neben der Region südlich der Alpen ab Mittwoch auch im Wallis, in der Westschweiz und in der Region Basel. In der Zentralschweiz wird es nicht ganz so heiss.