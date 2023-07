Wetter Jetzt geht es los: Unwetter wütet in Luzern – die ersten Bilder und Videos Wie angekündigt, wütet derzeit ein Sturm über Luzern. Das sind die ersten Bilder und Videos.

Kurz vor neun Uhr ist es so weit: Über Luzern entlädt sich der Regen - und einige Blitze. So spricht MeteoNews Schweiz auf Twitter gar von einem «richtigen Feuerwerk» in der Nordwest- und Zentralschweiz. Bereits nach dem Mittag hatte der Bund schon entsprechend gewarnt und in weiten Teilen des Landes die Eintretenswahrscheinlichkeit von heftigen Unwettern auf die höchste Stufe Rot erhöht.

Blick vom #Weissenstein in Richtung der #Gewitterlinie. Nach wie vor nur wenig #Hagel, der #Wind steht im Fokus! Die #Gewitter ziehen schnell und produzieren sehr viele #Blitze, ein richtiges Feuerwerk! Gleich in der Nordwest- und Zentralschweiz https://t.co/O488DysMQu (km) pic.twitter.com/5gE7h9wJj4 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 11, 2023

Der Wind wütete am Abend denn auch dementsprechend in der Stadt Luzern und im ganzen Kanton:

Quelle: PilatusToday

Video: Deborah Ramseier

Video: Deborah Ramseier

Dies hatte auch Einschränkungen zur Folge: So sorgte ein umgestürzter Baum im Raum Sursee etwa für unregelmässigen Betrieb im öffentlichen Verkehr, wie dieses Bild zeigt:

Bild: Sandra Peter

Auch in Sempach Station und der Stadt Luzern hinterliess das Unwetter diverse Schäden.

Bild: Leserfoto

Bild: Sandra Peter

Gegen 21.15 Uhr ist die Lage zwischenzeitlich nun wieder ein wenig ruhiger geworden – nach wie vor regnet es allerdings weiter.

