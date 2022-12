Wetter Schneesportbegeisterte aufgepasst: In der Zentralschweiz herrscht erhebliche Lawinengefahr – auch an Silvester Wer diese Tage auf die Ski oder aufs Snowboard will, sollte vorsichtig sein. Insbesondere im Kanton Uri, aber auch rund um Engelberg herrscht erhebliche Lawinengefahr. In weiteren Teilen der Zentralschweiz besteht aktuell mässige Lawinengefahr.

Wer in der Zentralschweiz aktuell Skitouren oder Variantenabfahrten unternehmen will, muss vorsichtig sein: Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF meldet aktuell erhebliche Lawinengefahr. In der Zentralschweiz ist insbesondere der Kanton Uri betroffen. Aber auch rund um Engelberg im Kanton Obwalden gilt erhebliche Lawinengefahr. In der weiteren Schweiz gilt im Wallis, Berner Oberland, Nordbünden und dem St.Galler Rheintal die Gefahrenstufe 3 von 5.

Mässige Lawinengefahr gilt zudem in weiteren Teilen der Zentralschweiz. Die Kantone Obwalden, Nidwalden und Schwyz sind hier grossteils betroffen. Auch rund um das Luzerner Skigebiet Sörenberg besteht mässige Lawinengefahr.

In den Gebieten in Gelb herrscht mässige Lawinengefahr, in den Gebieten in Orange besteht aktuell erhebliche Lawinengefahr. Bild: Institut für Schnee- und Lawinenforschung

Neu- und Triebschnee als Lawinengefahr

Grosse Probleme sind gemäss dem SLF aktuell am Alpennordhang insbesondere der Neu- und Triebschnee. Unterhalb von rund 2500 Metern sind kleine und mittlere Gleitschneelawinen möglich. Einzelne Wintersporttreibende können hier bereits Lawinen auslösen. Zudem können Lawinen in tiefe Schichten durchreissen und vereinzelt gross werden. «Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr», heisst es beim SLF.

In den Regionen mit mässiger Lawinengefahr sind Gebiete von über 2000 Metern Höhe betroffen. An Hängen mit tieferer Lage ist die Gefahr nicht gleich prekär. Die Lawinengefahr besteht auch hier durch Triebschnee. Wie es im Lawinenbulletin heisst, sind die frischen und schon etwas älteren Triebschneeansammlungen teilweise störanfällig. Lawinen können auch hier durch Personen ausgelöst werden und mittlere Grösse erreichen. Eine vorsichtige Routenwahl wird empfohlen.

Auch an Silvester bleibt die Lage angespannt

Lawinenwarnerin Christine Pielmeier vom SLF meint, dass die Lawinengefahr im Westen und Norden der Schweizer Alpen voraussichtlich von Donnerstag auf Freitag nochmals etwas ansteigen wird. Dies aufgrund des erwarteten Neuschnees und starken Westwinds.

Am kommenden Silvester-Wochenende falle aber voraussichtlich kein Niederschlag mehr und es werde deutlich wärmer. Die Gefahr für trockene Lawinen werde daher am Wochenende in den Neuschneegebieten voraussichtlich tendenziell etwas abnehmen, aber die Abnahme geht besonders an Schattenhängen in der Höhe nur langsam vor sich. Mit der Erwärmung sind an steilen Sonnenhängen feuchte Rutsche und Gleitschneelawinen zu erwarten, so Pielmeier.

Wer also rund um Silvester Freeriden oder auf Skitouren gehen will, muss weiterhin vorsichtig sein. Es empfiehlt sich zudem, für tagesaktuelle Informationen jeweils das Lawinenbulletin auf der Website des SLFzu Rate zu ziehen.