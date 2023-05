Wetter SRF Meteo warnt vor starken Gewittern Nachdem am Donnerstag sommerliches Wetter zu geniessen war, ziehen ab Freitagnachmittag teils heftige Gewitter über die Schweiz. Gemäss SRF Meteo muss am Wochenende auch mit starken Windböen gerechnet werden.

Heute gibt es teils sonniges und warmes Wetter. Am Morgen sind im Norden lokal erste Regenspritzer zu erwarten. Am Nachmittag entwickeln sich dann immer mehr Schauer und Gewitter, diese können auch kräftig ausfallen. Radar und Gewitterwarnungen 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/EwNom8Cups — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) May 5, 2023

Das Wetter am Freitag könnte wechselhafter nicht sein: Gemäss SRF Meteo bleibt es zunächst sonnig bei angenehmen Temperaturen um die 20 Grad. Am Nachmittag und Abend sind lokal Schauer und teils heftige Gewitter möglich. Auch am ersten Wochenende bleibt das Wetter durchzogen. Es muss lokal mit starken Windböen gerechnet werden.

Die aufziehenden Gewitter können SRF Meteo zufolge in der ganzen Schweiz vorkommen. Am heftigsten sollen diese aber im Gebiet Bodensee bis Genfersee, Jura und in der Region Basel ausfallen.

#Freitagswetter: teisl sonnig, am Nachmittag einige Schauer oder Gewitter möglich. 22 Grad. ^chs pic.twitter.com/7qRJ616rfW — SRF Meteo (@srfmeteo) May 5, 2023

Ursache für das durchzogene Wetter ist ein Tief vor den Britischen Inseln, welches eine Gewitterfront über Frankreich in Richtung Schweiz trägt. Wie SRF Meteo schreibt, zerfällt diese zwar zunehmend, löst aber trotzdem noch Schauer und Gewitter aus. (luz)