Warnstufe 3 für weite Teile der Zentralschweiz

Meteo Schweiz warnt die Bevölkerung in den meisten Gebieten der Zentralschweiz vor Gewittern der Warnstufe 3, was per Definition eine «erhebliche Gefahr» bedeutet. Dies Gewitter werden im Verlaufe des späteren Nachmittages erwartet: Die Warnung gilt für den Zeitraum ab 17 bis 23 Uhr. Mögliche Auswirkungen: Blitzeinschläge, Sturmböen, Abbrechen von Ästen, Umstürzende Bäume und Hagel.

Der Bund empfiehlt folgendes Verhalten: Bei geplanten Outdoor-Aktivitäten Schutzmöglichkeiten und Alternativrouten in Betracht ziehen. Gegenstände im Freien (z.B. Topfpflanzen, Gartenmöbel) vor Wind und Hagel sichern und Sonnenstoren einziehen. Gewässer und für Blitzschlag exponierte Orte wie Bergkreten und -gipfel, Bäume, Masten oder Türme und offene Flächen meiden. (mme)