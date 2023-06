Ende Juni wird es nass

Der Juni sah eigentlich auf den Wetterprognosen und auch in der Realität eigentlich nur so aus: ☀️. Sonne, Sonne, Sonne, praktisch jeden Tag im Juni. Da ist man sich glatt nicht mehr gewöhnt, welche Bedeutung solche Symbol hier in den Prognosen überhaupt haben: 🌧️. Ja, auf Ende Juni wird es nass in der Zentralschweiz. Am Freitag, dem letzten Jahr des Monats, regnet es in Luzern praktisch den ganzen Tag, und die Temperaturen gehen rund zehn Grad zurück. Die erwarteten Regenmengen sind laut SRF Meteo vor allem in den Voralpen, Alpen und im Süden beträchtlich: Lokal kann man mit 30 bis 50 Millimeter Wasser (mm) in 24 Stunden rechnen. (mme)