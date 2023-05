Wetter Endlich ist die Wetterkarte gelb – erleben wir heute den ersten Sommertag? Ein Hochdruckgebiet lässt das Thermometer steigen. In Luzern soll es am Donnerstag bis zu 23 Grad warm werden. Doch das Wetterhoch hält nur kurz an. Bereits am Freitag werden lokal heftige Gewitter erwartet.

Ein Sommertag ist die meteorologische Bezeichnung für einen Tag, an dem die Höchsttemperatur mindestens 25 Grad Celsius erreicht. Dieser Wert könnte am heutigen Donnerstag lokal an einigen Orten in der Schweiz geknackt werden - etwa in Sitten, Basel und Genf. In Luzern soll es laut SRF Meteo bis zu 23 Grad warm werden.

Grund für die hohen Temperaturen in der Schweiz ist ein Hochdruckgebiet, welches sich vom Mittelmeer bis nach Zentraleuropa ausdehnt. Das berichtet der «Wetterflash» von MeteoNews. Doch das sonnige Wetter hält nur kurz an. Bereits am Freitag werden gemäss SRF Meteo heftige Gewitter erwartet. Das heisst zugleich, dass es dann wieder etwas kühler wird. (luz)