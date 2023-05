Kolumne «Landauf, landab» So riechen Wald und Bergluft – doch wie riecht Malters? Gerüche sind oft mit alten Erinnerungen verknüpft. Doch dass Autorin Blanca Imboden ihren Wohnort gerne riecht, hat einen anderen Grund. Blanca Imboden Drucken Teilen

Früher genossen wir einen Waldspaziergang, lauschten den Vögeln und freuten uns, wenn ein Eichhörnchen vorbeihuschte. Inzwischen ist das alles nicht mehr so einfach. Heute lernt man Shinrin Yoku, das sogenannte Waldbaden, und übt dabei Achtsamkeit. Klingt plötzlich leicht angestrengt, nicht wahr? Allerdings auch wichtiger und bedeutender. Früher zogen wir in den Bergen die frische, würzige Luft tief in unsere Lungen. Herrlich! Auch das wird heute verkompliziert durch Fachleute. Es gibt zum Beispiel im Bündnerland Wanderungen mit einem Bergluft-Sommelier. Der Duft-Experte will unsere Nasen sensibilisieren, die – wie er sagt – über 700'000 verschiedene Aromen unterscheiden können. Allein die Arve enthalte über hundert Duftstoffe.

Ganz viele Erinnerungen sind mit Düften gekoppelt. Ein schweres, süsses Parfüm ruft sofort meine Tante Thea vor mein geistiges Auge, die uns als Kinder immer ihre nassen Küsse aufdrängte. Der Duft nach Harz oder frisch geschnittenem Gras erinnert mich an meine Zeit bei der Stanserhornbahn. Wenn ich ein Schulhaus betrete, rieche ich sofort wieder meine eigene Kindheit. Mit Musik geht es mir genauso. Ein Song kann mich sofort mitten in die Gefühle längst vergangener Zeiten katapultieren.

Und wie riecht eigentlich Malters? Immer wieder süss. Wenn es duftet, als hätte die Nachbarin tonnenweise Kuchen gebacken, sagt mein Peter regelmässig: «Das ist die HUG-Bäckerei. Jetzt werden wohl gerade deine Nuss-Herzli hergestellt.» Malters riecht für mich also wie ein Herz. Das passt. Nach Malters zu ziehen, das war schliesslich auch ein Herzens-Entscheid.