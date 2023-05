Wiedereingliederung Trisa und Garage Burkhardt erhalten den IV-Award Die zwei Firmen aus Triengen und Oberkirch wurden für ihr grosses Engagement bei der Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt geehrt.

Die Award-Gewinner: André Wyss und Adrian Pfenniger von der Trisa sowie Stefan Stiefel und Flavio Matter von der Garage Burkhard AG. Bild: PD

Zum zehnten Mal hat WAS IV Luzern die IV-Awards verliehen. In diesem Jahr wurden die Trisa AG aus Triengen und die Garage Burkhardt AG aus Oberkirch geehrt. «Die Trisa AG und die Garage Burkhardt AG haben sich die Auszeichnung verdient, da sie zwei vorbildliche Unternehmen sind, die Menschen mit Beeinträchtigung in ihrer Firma integrieren und somit einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten», wird Rolf Born, Leiter WAS IV Luzern, in einer Mitteilung zitiert.

Die Trisa AG bietet beispielsweise ihren Mitarbeitenden so genannte Schonarbeitsplätze an, damit der Einstieg nach einer Erkrankung wieder gelingt.

Die IV-Awards wurden am Mittwochabend von Guido Graf, Regierungsratspräsident und Verwaltungsratspräsident von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, sowie von Rolf Born überreicht.

Insgesamt hat WAS IV Luzern im vergangenen Jahr 1522 Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung erfolgreich bei der Eingliederung unterstützt, heisst es weiter. Dies ist laut Born ein Rekordergebnis. WAS IV Luzern ist auf der Suche nach weiteren verantwortungsbewussten Arbeitgebern aus der Region. (sb)