Wiggen Bauer nach Unfall beim Heuen gestorben Am Mittwochnachmittag verunfallte in Wiggen ein Mann tödlich. Der 55-jährige war mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs. Dieses hatte sich beim Heuen im steilen Gelände überschlagen und den Mann verletzt.

Tragischer Arbeitsunfall beim Heuen in Wiggen in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach. Am Mittwochnachmittag kam ein 55-jähriger Bauer im Gebiet Lauelii mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf einer Wiese ins Rutsche und überschlug sich. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Im Einsatz stand ein Rettungshelikopter. (sfr)