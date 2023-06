Wikon Verkehrsbehinderungen wegen des «Ironbike» Wegen der Volksradtour Ironbike ist am 17. und 18. Juni in Wikon mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen.

Am 17. und 18. Juni findet in Brittnau und Umgebung sowie in Teilen des Kantons Luzern zum 26. Mal die Veranstaltung Volksradtour Ironbike statt. Dies habe Auswirkungen auf den Verkehr in Wikon, teilt die Gemeinde mit. Es sei mit Einschränkungen zu rechnen. Hinweis­tafeln mit Richtungspfeilen würden am Vortag angebracht.