Wilen bei Wollerau Zwei Autos miteinander kollidiert – Polizei sucht unbekannten Zeugen In Wilen bei Wollerau sind am Montagvormittag zwei Autos miteinander kollidiert. Die Kantonspolizei Schwyz sucht nun einen ubeteiligten Autofahrer, der an der Unfallstelle anwesend war.

Am Montagvormittag ereignete sich in Wilen bei Wollerau eine Kollision zwischen zwei Autos. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Kurz vor 11 Uhr bog ein Auto von der Schlyffistrasse in die Wilenstrasse ein, worauf es mit einem herannahenden Auto kollidierte. Gemäss Mitteilung der Polizei wurde niemand verletzt.

An dieser Kreuzung ereignete sich der Unfall. Screenshot: Google Maps

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Schwyz einen unbeteiligten Autofahrer. Der Unbekannte hielt bei der Unfallstelle an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Verunfallten. Der Autofahrer wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter 041 819 29 29 zu melden. (pl)