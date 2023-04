Willisau Andreas Bärtschi will für die FDP in den Nationalrat Der 30-jährige Kantonsrat Andreas Bärtschi (FDP) soll bei den Nationalratswahlen vom 22. Oktober antreten.

Seit 2019 vertritt Andreas Bärtschi den Wahlkreis Willisau im Luzerner Kantonsrat – nun will er den nächsten Schritt in seiner Politikerkarriere machen. So haben die Delegierten der FDP Willisau den Altishofer einstimmig für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober nominiert, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Andreas Bärtschi (FDP) soll für den Nationalrat kandidieren. Bild: PD

Der 30-jährige Banker wurde einst als als jüngster FDPler und als Jüngster im Wahlkreis Willisau in den Kantonsrat gewählt. Seit Sommer 2020 ist er Vize-Präsident der 22-köpfigen FDP-Fraktion. «Trotz seines jungen Alters bringt Andreas bereits grossen Rucksack an Erfahrungen mit», lässt sich Wahlkreis-Präsidentin Helen Schurtenberger zitieren.

Der kantonale Wahlkampf-Leiter Christian Forster sprach derweil von einem «Wunschkandidaten», der mithelfen soll, den 2019 verlorenen Sitz zurückzugewinnen. Dafür werde er sich «mit voller Kraft» einsetzen, so Bärtschi. Weiter geht es nun an der Delegiertenversammlung in Sursee: Nach der Nomination durch den Wahlkreis werden die kantonalen Delegierten dort die letztendliche Nomination vornehmen. (lga)