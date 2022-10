Willisau Bis zu sechs Windräder sollen Strom für 10’000 Haushalte liefern Die CKW AG hat ihre Pläne für den Bau eines Windparks auf dem Salbrig in Willisau vorgestellt. Die Bevölkerung zeigte sich interessiert, stellte aber auch kritische Fragen.

Es ist das Thema der Stunde: die Energiekrise. Wegen des Kriegs in der Ukraine, des Ausstiegs aus der Atomenergie und des zunehmenden Bedarfs an Energie droht insbesondere im Winter eine Stromlücke in der Schweiz. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien soll die Eigenversorgung erhöht werden.

So könnte das Windrad auf dem Salbrig bei Willisau aussehen. Visualisierung: CKW

Dabei soll auch die Region Willisau eine Rolle spielen. Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) plant, auf dem Salbrig einen Windpark zu erstellen, wie sie im Frühjahr bekanntgab. «Es bietet sich die Möglichkeit, ein globales Problem mit nationalen Anliegen auf unsere Gemeinde herunterzubrechen», sagte der Willisauer Stadtpräsident André Marti am Donnerstagabend an einem Infoanlass. Der Stadtrat begrüsse es, dass die CKW ein Projekt prüfe. Marti:

«Wir müssen dieser Idee eine Chance geben.»

Turbinen hätten eine Gesamthöhe von 240 Metern

Wie diese Idee aussieht, zeigten die Verantwortlichen der CKW vor rund 130 Interessierten in der Festhalle. Auf dem Salbrig sind maximal sechs Windräder geplant. Die Nabenhöhe soll 150 Meter betragen, die Gesamthöhe 240 Meter. Der gesamte Windpark könnte rund 46,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren – das entspräche dem Strombedarf von über 10’000 Haushalten.

Der Salbrig kommt für einen Windpark in Frage, weil er gemäss dem Windkonzept des Kantons Luzern als potenziell geeignet definiert wurde. Ausserdem habe die CKW bereits das Einverständnis der Grundeigentümer einholen können. Auch die Zufahrt mit Schwertransporten sowie die Einspeisung ins CKW-Netz wären möglich. «Aus diesen Gründen könnte der Windpark bei gutem Windaufkommen wirtschaftlich betrieben werden», sagte Projektleiter Franco Castelanelli.

Sein Kollege Rafael Mesey, der die Neuen Energien bei der CKW leitet, ging auf gängige Ängste verbunden mit Windrädern ein. Er versicherte, dass moderne Anlagen immer leiser würden, Vogelschwärme zum Teil erkennen und danach automatisch abgeschaltet werden könnten. Es komme zwar vor, dass Vögel durch die Rotoren getötet würden, die Anzahl sei allerdings verhältnismässig sehr klein. Als einen weiteren technologischen Fortschritt nannte Mesey die Möglichkeit, die Turbinen rezyklieren zu können. Der verwendete Stahl, das Kupfer und die Kunststoffe könnten beispielsweise für neue Anlagen verwendet werden.

Höhe und Schall geben zu reden

Nach den ersten Informationen konnten die Anwesenden sich an verschiedenen Ständen genauer informieren und direkt Fragen stellen. Hinterfragt wurde etwa die Höhe der Turbinen. Mesey erklärte, dass heutzutage fast ausschliesslich grössere Anlagen gebaut würden. Denn je höher das Windrad, desto grösser die Leistung.

Auch der Schall gab zu reden. Roland Eichenberger von der AEW Energie AG machte keinen Hehl daraus, dass man die Anlagen hören würde, wenn man sich in der Nähe befinde. Andere Standorte würden zeigen, dass man die Windräder bis zu 300 Metern Entfernung häufig höre, bis zu 600 Metern bewege sich die Lautstärke im mittleren Bereich und bis zu 900 Metern höre man sie eher selten.

Frühester Baustart im Jahr 2027

Wie die CKW-Verantwortlichen mehrfach betonten, befindet sich das Projekt noch im Anfangsstadium. Zunächst gehe es darum, mindestens während eines Jahres Windmessungen durchzuführen. Dafür werden 125 Meter hohe Messmasten aufgestellt. Die Baubewilligung habe man dafür bereits erhalten, die Masten sollen im Januar errichtetet werden. Anschliessend könnten die Messungen starten. Simon Schärer, Leiter Public Affairs, sagte:

«Die Windmessungen werden zeigen, ob das Projekt realisierbar ist.»

Denn bis zu einer allfälligen Umsetzung würde es noch einige Jahre dauern. Der frühestmögliche Bau könnte 2027 erfolgen. Zuvor seien noch diverse Abklärungen zu treffen, wie die Umweltverträglichkeit. Auch eine Nutzungsplanung müsse durchgeführt werden.