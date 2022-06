Gewitter kommen vor allem bei grosser Schwüle auf. Sie entstehen, wenn warme und kalte Luftströme aufeinander treffen. Die warme Luft steigt nach oben, wo sich Wolken bilden und es zu heftigem Niederschlag, Hagel, Donner und Blitz kommt.

Die Temperatur in einem Blitz kann übrigens bis zu 30 000 Grad erreichen. In einem Bruchteil einer Sekunde glüht die erhitzte Luft und leuchtet kilometerweit. Aufgrund der starken Erhitzung dehnt sich die Luft explosionsartig aus, was dann als Donner zu hören ist. Er grollt, weil die Schallwellen an der Erdoberfläche und den Wolken reflektiert werden.