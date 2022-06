Willisau Das Jugendtheater nimmt das Publikum mit auf einen Roadtrip Das Jugendtheater und der Verein Aktion Kultur Willisau spannen für das vierwöchige Festival «360° in 6130» zusammen. Gezeigt wird etwa das Theaterstück «Trip».

Am Freitagabend startete in Willisau ein neues Theater- und Kulturfestival. Das vierwöchige, vielfältige Kulturprogramm «360° in 6130» wurde in Kooperation vom Jugendtheater Willisau und der Aktion Kultur Willisau auf die Beine gestellt. Die Freiluftbühne des Festivals ist der untere Parkplatz beim Zeughaus «i de Sänti».

«Trip» heisst die neue Eigenproduktion des Jugendtheaters, in der es um das Unterwegssein geht. Das Publikum wird auf einen Roadtrip mitgenommen, bei dem die Reise nicht nur an die äusseren Grenzen des Kantons Luzern und mitten in die Sagenwelt des Napfs geht, sondern auch im Laufe des Stücks in die Tiefen des eigenen Inneren.

Das Jugendtheater Willisau nimmt das Publikum im neuen Stück auf einen Roadtrip mit.

Unter der künstlerischen Leitung von Robin Andermatt haben die Jugendlichen das Stück sowie die Figuren selbst entwickelt und bringen sehr persönlich ihre eigenen Sehnsüchte, Fragen und Träume mit auf diese Reise. Der Theaterpädagoge blickte an der Generalprobe zurück: «Wir starteten mit dem Input ‹Reisen› in die Produktion. Fragen wie ‹was ist daheim?› oder ‹was bedeutet es, in die Fremde zu gehen?› standen im Fokus.»

Entstanden ist eine spannende Collage aus verschiedenen Themen. Wer mag sich, wer kann sich nicht leiden? Wer bildet die Stammclique und wer kommt erst im Verlaufe der Reise dazu? Die fünf Spielerinnen und der Spieler sind zwischen 17 und 19 Jahre alt. «In diesem Alter ist die Freiheit ein wichtiges Thema», so Robin Andermatt.

Grund des Roadtrips ist in der Geschichte der 18. Geburtstag von Neira. Sie will etwas erleben und die Welt entdecken. Ihre Freundinnen sind Feuer und Flamme – aber ohne Auto und Geld ist so ein Trip schwierig. Wie man einen fahrbaren Untersatz «ausleiht», verrät Youtube, das rote Cabrio ist besorgt und es kann losgehen. Der Parkplatz wird zur Landstrasse. Witzige und überraschende Details, tief gehende Dialoge und eine coole Zwei-Mann-Band begleiten die Geschichte.

Eine lohnenswerte kulturelle Wundertüte

Umrahmt werden die Theater-Aufführungen von Konzerten junger Musikerinnen und Musiker wie M$G aus Willisau, Terror Tanga aus Basel oder Waverer aus Zürich.

Performances und DJ-Sets von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern, Workshops und Installationen sowie eine Gruppenausstellung von jungen Kunstschaffenden bilden das Rahmenprogrammen, das vom Verein Aktion Kultur Willisau zu einer knallbunten Wundertüte zusammengestellt wurde. Definitiv lohnt es sich, voller Neugierde diese Wundertüte für sich zu öffnen.