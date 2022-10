Willisau Es ist wieder Kilbi-Zeit

Die Kilbi in und um die Altstadt Willisau startet am Samstag um 14 Uhr und dauert bis und mit Montag. Wie es in einer Mitteilung heisst, gibt es ein Riesenrad, Fahrgeschäfte und diverse Marktstände. Während des gesamten Wochenendes wird die Kilbi von Vereinen, welche eigene Wirtschaften, Verkaufs- oder Spielstände führen, bereichert. Der Montag ist für den Kilbimarkt reserviert. Die Marktfahrer präsentieren dort ihre Ware. Die Altstadt ist bis und mit Montagnacht für den Verkehr gesperrt, heisst es weiter. (red)