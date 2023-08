Willisau Hoher Sachschaden durch Sprayereien – Stadt erstattet Anzeige Unbekannte Vandalen haben in der Gemeinde Willisau mehrere Gebäude und Gegenstände versprayt. Die Stadt sucht Zeugen.

Bei allen Sprayereinen ist der Schriftzug «FCL» ersichtlich. Bild: zvg/Stadt Willisau

In den vergangenen zwei Wochen tätigten Unbekannte auf dem Gemeindegebiet von Willisau an unterschiedlichen Gebäuden und Gegenständen Sprayereien. Bei allen war der Schriftzug «FCL» ersichtlich, heisst es in einer Mitteilung des Stadtrats. Des Weiteren stelle die Stadt Willisau vermehrt Vandalismus durch Kleber des Fussballclub Luzern fest. Da durch den Vandalismus ein hoher Sachschaden entstanden sei, wurde bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Durch die Sprayereinen entstand ein hoher Sachschaden. Bild: zvg/Stadt Willisau

Stadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Bei Hinweisen oder Beobachtungen werden Zeugen gebeten, mit dem Polizeiposten Willisau (Tel. 041 289 27 00 / polizeiposten.willisau@lu.ch) oder der Stadt Willisau (Tel. 041 972 63 80 / infrastruktur@willisau.ch ) in Kontakt zu treten. Die Hinweise werden laut Mitteilung vertraulich behandelt. (zim)