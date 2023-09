Willisau Lieferwagen kommt von der Strasse ab und kippt aufs Dach – zwei Verletzte In Willisau ist ein Lieferwagen von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug kippte und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und der Beifahrer mussten verletzt ins Spital gefahren werden.

Die Unfallstelle in Willisau. Bild: Luzerner Polizei (20. 9. 2023)

Am Mittwochabend verunfallte ein Lieferwagenlenker gegen 22.40 Uhr auf einer Nebenstrasse von Gettnau in Richtung Willisau. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, geriet der Wagen im Gebiet Grüenike in einer langgezogenen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand und landete auf der Wiese. Anschliessend querte der Lieferwagen die Strasse und fuhr auf der linken Seite gegen eine Grasböschung. Daraufhin kippte das Fahrzeug – und blieb auf dem Dach liegen.

Der Lieferwagen blieb auf dem Dach liegen, nachdem er gegen die Grasböschung fuhr. Bild: Luzerner Polizei (20. 9. 2023)

Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich beim Unfall und wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Während der Sachverhaltsaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Franken. (stg)