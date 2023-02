Willisau Neue Medienstelle

Der Stadtrat hat das Kommunikationskonzept der Stadt Willisau verabschiedet. In diesem Zusammenhang wurde intern eine Medienstelle mit vorhandenen Personalressourcen geschaffen. Die Stadt sei auch bestrebt, in Zukunft auf den sozialen Medien präsent zu sein, heisst es in einer Medienmitteilung. Das Kommunikationskonzept ist auf der Website www.willisau.ch ­einsehbar.