Willisau Neues Parkgebührenreglement wird an der Gemeindeversammlung abgesegnet Die Gemeindeversammlung in Willisau brachte am Montagabend zwei klare Ergebnisse hervor: Ja zur Jahresrechnung und Ja zum neuen Parkgebührenreglement.

Die 139 anwesenden Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung in Willisau am Montagabend das neue Parkgebührenreglement grossmehrheitlich angenommen. Dieses tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Ab dann werden unter anderem die Parkplätze in der Altstadt neu bewirtschaftet, es gibt eine Gratis-Parkzeit von 19 bis 2 Uhr und während 60 Minuten pro Tag kann man gebührenfrei parkieren (wir berichteten).

Ab 2023 muss man auch im Städtli Parkgebühren bezahlen. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 3. Juni 2021)

Dass das Resultat klar ausfallen würde, war absehbar. Das Reglement ist ein Gegenvorschlag zu einer SVP-Initiative und das Werk einer breit abgestützten Arbeitsgruppe und wurde in der Vernehmlassung von allen Parteien als tragfähig befunden. Die Initiative wurde zurückgezogen.

Weiter wurde die Jahresrechnung 2021 einstimmig genehmigt. Diese weist bei einem Umsatz von rund 86 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von rund 8,6 Millionen Franken aus. Gegenüber dem Budget, das mit einem Plus von 6,9 Millionen Franken rechnete, ist der Rechnungsabschluss um 1,7 Millionen Franken besser ausgefallen.