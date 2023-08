Willisau Öffentliche Mitwirkung der Nutzungsplanungen startet

Willisau hat die Nutzungsplanung mit der Gesamtrevision 2019 an die übergeordnete Gesetzgebung angepasst. Gewisse Aufgaben mussten dabei offengelassen werden. Zwischenzeitlich fusionierten die beiden Gemeinden Gettnau und Willisau. Mit der vorliegenden Teilrevision werden nun auch die Nutzungsplanungen fusioniert und die offenen Aufgaben aus der Gesamtrevision 2019 erledigt. Die Bevölkerung kann in einer Mitwirkung noch bis am 29. September Stellung dazu nehmen. Diese sind schriftlich an die Stadt Willisau, Bau und Infrastruktur, Zehntenplatz 1, 6130 Willisau oder per E-Mail an bau@willisau.ch zu richten. Am 28. August um 19.30 Uhr gibt es dazu eine Infoveranstaltung in der Mehrzweckanlage Kepinhowa in Gettnau. (chm)