Willisau Spielturm wird ersetzt – Sammelstelle ist eröffnet

Blick auf den Hirschpark. Bild: PD

Anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums des Hirschparks Willisau werden der Hirschaufgang erneuert und die Spieltürme und die Rutschbahn ersetzt. Die zu ersetzenden Spielgeräte erfüllen die derzeit gültigen Normen nicht mehr und werden daher erneuert, schreibt die Stadt Willisau in einer Mitteilung. Am Freitag seien die Abräumarbeiten gestartet, weswegen der Spielplatz nur noch beschränkt benutzbar ist. Am Samstagnachmittag, 21. Oktober, findet die Jubiläumsfeier im Hirschpark statt.

Sammelstelle eröffnet

Im Ortsteil Gettnau gibt es seit einigen Wochen eine Kleinsammelstelle. Neben Container für Glas und Aluverpackungen gibt es auch einen Kleider- und Schuhsammlungscontainer. Die Sammelstelle in Gettnau ist durchgehend zugänglich. Für die Entsorgung sind die allgemeinen Ruhezeiten zu berücksichtigen.