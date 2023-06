Traktor überschlägt sich – Lenker stirbt im Spital

Banken Credit-Suisse-Übernahme: Der ökonomische Schock kommt erst

Durch die Einverleibung der Credit Suisse in die UBS werden in der Schweiz viele gut bezahlte Arbeitsplätze verloren gehen. Ein Wohlstandsverlust ist unvermeidbar. Die längerfristige Wirkung ökonomischer Schocks kommt aber oft anders daher, als sie in der kürzeren Frist zu erwarten ist.