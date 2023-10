Willisau/Zell Zwei Personen bei Verkehrsunfällen erheblich verletzt Am Freitag kam es in Willisau zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. In Zell wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer mit erheblichen Verletzungen aufgefunden.

In Willisau kam es am Freitag zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei wollte die 55-jährige Radfahrerin die Strasse überqueren, während die Autofahrerin von der Kantonsstrasse von Zell her Richtung Willisau unterwegs war. Die Frau erlitt erhebliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Unfall passierte im Bereich der Dorfstrasse 52 kurz nach 15 Uhr.

In Zell wurde am Samstag kurz nach 7 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer aufgefunden, teilt die Polizei weiter mit. Er wies erhebliche Verletzungen auf und wurde hospitalisiert. Gemäss ersten Abklärungen sei der junge Mann auf der Talstrasse in Richtung Brisecker Buechwald gefahren. Dort sei er links von der Strasse abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. (tos)