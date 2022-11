Kälteeinbruch Der Winter kommt in die Zentralschweiz – wenn auch nur für ein Wochenende Ab Samstag zieht der Winter über die Zentralschweiz, die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 Meter. Um die Ski aus dem Keller zu holen, ist es aber noch zu früh – denn lange bleibt die Kälte nicht.

Wer die Heizung diesen Herbst dem Portemonnaie und der Versorgungssicherheit zuliebe auf Sparstufe laufen lässt, wird dieses Wochenende wohl oder übel die Wollsocken aus dem Keller holen müssen – denn der Winter kommt in die Zentralschweiz.

Der Meteorologe Andreas Asch von Meteo Schweiz führt aus: «Am kältesten wird es in den Bergen, insbesondere in höher gelegenen Muldenlagen.» Exemplarisch nennt er die Glattalp im Kanton Schwyz: «Hier dürfte die Temperatur in der Nacht zum Sonntag wahrscheinlich auf –10 Grad oder noch tiefer sinken.»

Aber auch in den Niederungen dürfte es kälter werden: In der Stadt Luzern, in Altdorf und in Schwyz liegen die Tiefstwerte am Samstag bei einheitlichen sechs Grad, am Sonntag sinken sie auf ein bis drei Grad.

Auf dem Pilatus ist lediglich die Spitze beschneit – das wird sich dieses Wochenende voraussichtlich ändern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 04.11.2022)

Gemeinsam mit der Kälte komme in der Nacht auf Samstag auch der Niederschlag, der teilweise anhalte. «Den Alpen entlang und damit in der Zentralschweiz selber bleibt es wolkenverhangen und es kann stellenweise auch am Nachmittag noch etwas Niederschlag geben», so Asch. Nach einer kalten und klaren Nacht sei auch am Sonntagabend wieder wenig Niederschlag möglich.

Und damit auch Schnee: Am Samstag liegt die Schneefallgrenze gemäss Asch bei rund 1300 Metern Höhe. 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee würde in Lagen von mehr als 1500 Metern liegenbleiben. Während aktuell nur die Spitze des Pilatus eingeschneit ist, dürfte er also nach diesem Wochenende ganz in Weiss über die Zentralschweiz wachen.

Zentralschweizer Pässe sind grösstenteils gesperrt

Im gleichen Zug wie die Sommerkleider kann auch gleich das Rennvelo langsam eingewintert werden: Diverse Zentralschweizer Pässe sind seit dieser Woche gesperrt, wie es die Übersicht der IG Alpenpässe zeigt. Der Furkapass sowie der Gotthardpass bleiben bis auf weiteres geschlossen, wobei die Lage bei Letzterem am kommenden Montag erneut geprüft wird. Ebenfalls in der Wintersperre sind der Klausenpass sowie der Sustenpass, mit Ausnahme der Berner Seite.

Befahrbar hingegen bleibt der Oberalppass bis nach Andermatt, wenn auch dieser im Moment schneebedeckt ist.

Wer auf die Ski will, muss schnell sein – oder sich gedulden

Was vorerst wohl trotzdem noch im Keller bleiben muss, ist die Wintersportausrüstung: Einzig die Gletscherpisten im Skigebiet Engelberg-Titlis können zu dieser Jahreszeit bereits befahren werden – jedenfalls noch dieses Wochenende. Ab Montag stehen für zwei Wochen Revisionarbeiten an, weshalb erst ab dem 19. November wieder über den Gletscher gefahren werden kann.

Auch die Piste Stand-Trübsee werde noch nicht dieses Wochenende eröffnet– so wie es gemäss Website ursprünglich geplant war. Die Eröffnung sei vom Schneefall abgängig, so Norbert Patt, Geschäftsführer der Titlis-Bergbahnen.

Ebenfalls weiterhin Geduld brauchen die Besuchenden des Skigebiets Sörenberg. Hier ist der Saisonstart für den 10. Dezember vorgesehen.

Vergangene Woche war zudem die Eröffnung der ersten Pisten des Skigebiets Andermatt-Sedrun-Disentis geplant, jedoch wurde der Saisonstart neu auf den 12. November angesetzt. Am Montag werde die Eröffnung vom Gemsstock erneut beraten, wie es auf Anfrage heisst. Allenfalls müsse sie hinsichtlich der wieder steigenden Temperaturen erneut verschoben werden.

Trotz Einbruch bleiben die Temperaturen unterdurchschnittlich

Nächste Woche sieht die Welt nämlich schon wieder anders aus: «Bereits ab Sonntag gelangt wieder wärmere Luft in die Zentralschweiz», so Asch. Dann werde es auch in den Bergen wieder deutlich milder. Am Mittwoch und Donnerstag falle zwar wieder etwas Niederschlag, die Schneefallgrenze liege aber voraussichtlich deutlich höher als noch dieses Wochenende – nämlich nach aktuellen Unterlagen bei rund 2200 Metern.

Generell seien die Temperaturen verglichen mit den Vorjahren insgesamt überdurchschnittlich, so Asch. «Der kurze aktuelle ‹Taucher› der Temperaturen auf eigentlich für die Jahreszeit normale Werte dürfte hier kaum etwas daran ändern.» Einige letzte T-Shirts sollten also doch noch nicht in den Tiefen des Mottenschranks versenkt werden.