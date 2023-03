Wintereinbruch Schneebedeckte Luzerner Strassen fordern am Wochenende mehrere Verletzte Am Wochenende kam es im Kanton Luzern gleich zu mehreren Verkehrsunfällen. Auf schneebedeckten Strassen verloren Lenkerinnen und Lenker die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Mehrere Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Rothenburg

Am frühen Samstagmorgen um zirka 5.30 Uhr verlor ein 33-jähriger Mann aus Portugal auf der Strecke zwischen Rain und Rothenburg die Herrschaft über sein Auto. Das Fahrzeug rutschte über die schneebedeckte Strasse und dann über eine Böschung, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Von der Strasse abgekommen: das Unfallfahrzeug zwischen Rain und Rothenburg. Bild: Luzerner Polizei

Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 8000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Römerswil

Kurz vor 6 Uhr kam es auch in Römerswil zu einem Unfall. Eine 30-jährige Frau aus dem Kosovo verlor im Gebiet Ludiswil die Kontrolle über ihren BMW. Sie fuhr gegen zwei Verkehrssignale und in die Betonpfosten einer Kirschenplantage.

Diese Fahrt endete inmitten einer Obstplantage. Bild: Luzerner Polizei

Die Frau wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 30’000 Franken.

Wolhusen

Kurz vor 8 Uhr ereignete sich ein weiterer Selbstunfall. Zwischen Ruswil und Wolhusen fuhr ein 22-jähriger Schweizer gegen die Leitplanken. Das Auto überschlug sich. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Gesamtsachschaden liegt bei 5000 Franken.

Entlebuch

Um etwa 8.30 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mann aus der Schweiz mit seinem Auto in Entlebuch auf der Hauptstrasse talwärts in Richtung Wolhusen. Dabei verlor er auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr damit gegen ein Brückengeländer, streifte eine Stützmauer und Bäume und rutschte einen Hang hinunter.

Auch der Fahrer dieses Autos musste sich zur Kontrolle ins Spital begeben. Bild: Luzerner Polizei

Der Lenker wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr Wolhusen.

Emmenbrücke

Schliesslich fuhr um 9 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Eritrea auf der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke gegen eine Verkehrstafel.

Dieser Fahrer prallte in eine Verkehrstafel. Bild: Luzerner Polizei

Zuvor hatte der Mann auf der schneebedeckten Strasse die Herrschaft über sein Auto verloren. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei rund 17’000 Franken.

Eich

Am Samstagabend nach 22 Uhr verursachte ein 24-jähriger Schweizer auf der Autobahn A2 einen Selbstunfall. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Süden unterwegs. Bei Eich fuhr er gegen die Leitplanken.

Am meisten Sachschaden verursachte dieser Unfall. Bild: Luzerner Polizei

Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 50’000 Franken. (dvm)