Winterfestival Wolhusen Ein Festival mit Sommerfeeling-Garantie im Winter steht vor der Tür Das Winterfestival in Wolhusen findet zwischen dem 18. und 19. März nach vier Jahren Pause wieder statt. Auch in diesem Jahr findet es im Tropenhaus statt.

Das Publikum 2019 im Tropenhaus Wolhusen. Bild: Nadia Schärli (23. 3. 2019)

Es war für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber jeweils ein Highlight: Während draussen die Kälte den Ton angab, waren im exotischen Tropenhaus in Wolhusen sommerliche Bässe zu hören. Das Winterfestival, organisiert durch den Kulturverein Comebäck, lockte jedes Jahr Festivalfreunde auf die Landschaft. Doch durch die Schliessung des Tropenhauses im Sommer 2019 und wegen Corona fiel das Winterfestival ganze vier Jahre aus.

Mittlerweile ist das Tropenhaus wieder eröffnet – und da auch die Pandemie ein Ende gefunden hat, meldet sich der Kulturverein mit dem zweitägigen Anlass zurück. «Das Festival wird sehr ähnlich sein wie in den vergangenen Jahren. Jedoch wird das Festivalgelände um einiges grösser sein, da neu auch im Garten diverse Lounges zu finden sind», erklärt Noelle Egli. Sie ist im Vorstand des Kulturvereins Comebäck und für die Kommunikation verantwortlich.

Einzigartige Atmosphäre durch die Location

Die Vorbereitungen fürs diesjährige Festival starteten bereits im August. Das Organisationsteam suchte Sponsoren, stellte das Line-up zusammen, gleiste die Partnerschaft mit dem Tropenhaus auf und machte viel Werbung.

Am Festival treten der Luzerner Rapper Visu, die Urban Reggae Band Open Season, der Popsänger Michael von der Heide, Rapperin KT Gorique und das Duo Ikan Hyu auf. Letztere bezeichnen ihren Musikstil als «Elastic Plastic Space Power Gangster Future Pop». «In der Regel suchen wir Musikerinnen und Musiker mit zukünftigem Potenzial aus der Schweiz und versuchen, ein abgestimmtes Line-up zu kreieren, welches ein breites Publikum anspricht», sagt Egli. Oft seien jedoch die Gagen der Künstler entscheidend, da der Verein nur begrenzt Budget zur Verfügung habe. «Das Festival können wir nebst dem Ticketverkauf insbesondere dank Sponsoren finanzieren.»

Anfänge in den 80er-Jahren

Das Winterfestival wird dieses Jahr bereits zum 24. Mal durchgeführt. Dessen Anfänge reichen in die 1980er-Jahre zurück. Bis 2015 fand der Anlass zuerst im Andreasheim und dann im «Rössli» statt. Das Festival hatte aber immer mehr mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen. Der Umzug ins Tropenhaus verschaffte dem zweitägigen Anlass den nötigen Aufschwung. «Das Spezielle an unserem Festival ist die Atmosphäre, durch die einzigartige Location kommt man direkt in Ferienstimmung», sagt Egli begeistert.

Die heutigen Vereinsmitglieder haben laut Noelle Egli fast alle einen Bezug zu Wolhusen. Viele von ihnen seien dort aufgewachsen und kannten sich schon unabhängig vom Kulturverein Comebäck. «Das Ziel von unserem Verein ist es, mit dem Festival bewusst Kultur in Wolhusen und auf der Luzerner Landschaft zu fördern.»