Wirtschaft «Netto-Null in Unternehmen»: Hochschule Luzern bietet ab 2024 Klimaschutz-Weiterbildung an Was grosse Firmen haben, fehlt den meisten KMU: Interne Fachleute, um das Unternehmen auf klimafreundlichen Kurs zu bringen. Die HSLU reagiert als erste Hochschule der Schweiz mit einem Angebot. Das Interesse ist schon jetzt gross, sagt die Co-Programmleiterin.

Die Hochschule Luzern, hier der Standort in Horw, bietet bald eine Weiterbildung im Bereich Klimaschutz an. Jakob Ineichen (9. September 2022)

Der Bund hat es, der Kanton Luzern auch: Das Ziel, bis 2050 den Ausstoss von Treibhausgasen auf netto null zu reduzieren. In der Pflicht sind alle – auch die Wirtschaft. Grosse Firmen setzen schon heute auf ganze Abteilungen, die sich der Nachhaltigkeit verschreiben. Anders sieht es bei den kleinen und mittleren Unternehmen aus, sagt Christine Bratrich. Sie baute 2008 die Nachhaltigkeitsstelle der ETH Zürich auf und betreute diese während 13 Jahren. Seit 2021 arbeitet Bratrich als Vizedirektorin und Leiterin Weiterbildung am Departement Technik und Architektur der Hochschule Luzern (HSLU). «Den KMU fehlen oft das interne Know-how und die Ressourcen, um sich den Klimazielen zu widmen.»

Christine Bratrich, Co-Programmleiterin der neuen Weiterbildung an der Hochschule Luzern. Bild: PD

Die HSLU bietet darum ab nächstem Jahr einen Weiterbildungslehrgang unter dem Titel «Netto-Null in Unternehmen» an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in drei Modulen und mit einer Abschlussarbeit, die Ausgangslage zu analysieren, Strategien zu entwickeln und diese dann auch umzusetzen. Das Besondere: Alle sechs Hochschuldepartemente sind in diesem MAS (Master of Advanced Studies) involviert: Neben Technik und Architektur also auch Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit, Design und Kunst sowie Musik. «Letzteres vermittelt zum Beispiel Kompetenzen für eine gelungene Präsentation vor der Geschäftsleitung», erläutert Bratrich, die auch Co-Programmleiterin dieses MAS ist.

Schweizweit einzigartig

Den Teilnehmenden wird also ab dem 16. Januar 2024 eine breit gefächerte zweijährige Weiterbildung geboten. «Die HSLU ist die erste Hochschule schweizweit, die ein MAS-Programm anbietet, das die Klimaziele der Unternehmen und deren Weg hin zu Netto-Null Emissionen ins Zentrum stellt», sagt Christine Bratrich. Schon jetzt sei das Interesse gross. Zum Beispiel will die Energie-Agentur der Wirtschaft, eine von Wirtschaftsverbänden gegründete Organisation, die Firmen beim Erreichen der Klimaziele unterstützt, das Programm mit ihrer Expertise und mit Praxisbeispielen unterstützen. Die 35'000 Franken kostende Weiterbildung stehe auch Beratungsunternehmen und Personen offen, die sich in diesem Bereich selbstständig machen wollen. «Der Fachkräftebedarf ist auch hier gross.»