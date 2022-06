Geschafft. Danke fürs Mitspielen.

0 bis 20 Punkte: Sie bevorzugen wohl einen Sandstrand am Meer. – 25 bis 50 Punkte: Nicht schlecht, aber es gibt so viele schöne Badis in der Zentralschweiz. – 55 bis 70 Punkte: Alle Achtung, Sie scheinen die Vielfalt der Zentralschweizer Badis zu schätzen.