LZ-Quiz #122: Wie gut kennen Sie die Schlösser und Burgen in der Zentralschweiz?

In der Zentralschweiz ist geprägt von zahlreichen Schlössern, Burgen und Burgruinen. Viele davon sind öffentlich zugänglich, andere wiederum befinden sich in Privatbesitz und können nur von aussen besichtigt werden. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.