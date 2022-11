Eine Fussball-WM im Spätherbst mit einem Finalspiel am 4. Advent hat es in der langen Geschichte der Fussball-WM noch nie gegeben. In unserem Quiz zur Fussball-WM schauen wir zurück, betrachten die Gegenwart und werfen einen Blick in die Zukunft. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. Viel Spass!