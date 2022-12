Wissen LZ-Quiz #143: Wie gut kennen Sie die vier Bundesratskandidatinnen und -kandidaten? Am 7. Dezember wählt die Vereinigte Bundesversammlung die Nachfolgerin bzw. den Nachfolger der zurücktretenden Regierungsmitglieder Ueli Maurer (SVP) und Simonetta Sommaruga (SP) . Die von den Rücktritten betroffenen Parteien nominierten für die vakanten Sitze je zwei Kandidaten bzw. Kandidatinnen.

In den Bundesrat gewählt werden kann jede stimmberechtigte Schweizerin und jeder stimmberechtigte Schweizer. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Vereinigte Bundesversammlung am Mittwoch, 7. Dezember, zwei der vier Nominierten jener Parteien, welche einen Sitz zu besetzen haben, wählen wird. Nominiert sind Albert Rösti und Hans-Ueli Vogt für die Nachfolge von Ueli Maurer sowie Elisabeth Baume-Schneider und Eva Herzog für die Nachfolge von Simonette Sommaruga. Doch wie gut wissen Sie über die potenziellen neuen Regierungsmitglieder Bescheid? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.