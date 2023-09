Video-Reportage Bernhard Alpstaeg kehrt ins eigene Stadion zurück: Schulterklopfen im VIP-Bereich, Buhrufe aus der Fankurve – und eine unerwartete Ankündigung

Er fürchtete um seine Sicherheit: Seit fast einem Jahr hat sich Mitbesitzer Bernhard Alpstaeg nicht mehr in der Arena des FC Luzern blicken lassen. Am Sonntag betrat er das Stadion erstmals wieder – was dann passierte, zeigt unser Video.