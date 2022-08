Wolhusen Mit 2,1 Promille erwischt: Alkoholisierter Fahrzeuglenker überschlägt sich mehrmals mit seinem Auto Am Montagabend verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Selbstunfall. Er musste mit 2,1 Promille ins Spital geflogen werden.

Am Montagabend ereignete sich nach 21.30 Uhr im Gebiet Guggernell in Wolhusen ein Unfall. Der 34-jährige Fahrzeuglenker kam von der Strasse ab, worauf sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Dies schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung.

Das Unfallauto wurde stark beschädigt. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Beim Fahrzeuglenker wurde ein Atemlufttest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,1 Promille ergab. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Das Fahrzeug wurde beim Selbstunfall beschädigt und musste mit einer Seilwinde geborgen werden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Franken.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Wolhusen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (sig)