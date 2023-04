Wohnungsmarkt Die teuerste Mietwohnung der Schweiz steht in der Stadt Luzern – und kostet 36'000 Franken pro Monat Im Hotel National in der Stadt Luzern befindet sich die teuerste Mietwohnung der Schweiz. Die monatliche Bruttomiete in der Höhe von 36'000 Franken beinhaltet nicht nur die Aussicht, sondern auch einen Butler.

Wohnen im 5-Sterne-Hotel mit Blick auf den Vierwaldstättersee? Gibt es in der Stadt Luzern, hat aber seinen Preis: Für 36'000 Franken pro Monat lässt es sich in einer Residenz im Hotel National direkt an der Seepromenade leben – in der teuersten Mietwohnung der Schweiz. Während zwanzig Jahren war sie vermietet und wird nun wieder frei, wie die «Handelszeitung» berichtete.

4 Bilder 4 Bilder Die teuerste Wohnung der Schweiz steht in der Stadt Luzern. Bild: Immoscout

«Exklusives Wohnen im Grand Hotel National» verspricht das Inserat auf ImmoScout. Es zeigt Bilder von einer 7,5-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 343 Quadratmetern, verteilt auf zwei Stöcke. Die Lage im sechsten Stock verspricht zudem eine Aussicht über das gesamte Luzerner Seebecken.

Butler inklusive

Wer die 432'000 Franken jährlich aufwenden kann, hat immerhin keine Nebenkosten zu befürchten. Im Preis inbegriffen ist ein 24-Stunden-Zimmerservice sowie der Concierge-Dienst eines Butlers – ebenfalls rund um die Uhr. Auch Zugang zur Pooletage des Hotels mit Schwimmbad und Sauna sind gewährleistet. Und: die Haushaltsarbeit jeglicher Art fällt weg, denn der Reinigungs- und Wäschedienst des Hotels sind inklusive. (abt)