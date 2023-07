Wolhusen Eine verletzte Person und über 100'000 Franken Sachschaden bei Kollision zweier Autos Auf der Hauptstrasse in Wolhusen ist es zu einer heftigen Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine Person wurde beim Unfall leicht verletzt.

Am Mittwoch, 19. Juli, fuhr eine Autolenkerin um ca. 15 Uhr auf der Entlebucherstrasse von Entlebuch in Richtung Wolhusen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer heftigen Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. In diesem wurde die 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau begab sich selbstständig zur Kontrolle ins Spital.

Eines der beiden stark beschädigten Unfallautos. Bild: Luzerner Polizei (Wolhusen, 19. 7. 2023)

Beim Unfall entstand gemäss Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 110’000 Franken.

Der 51-jährigen Unfallverursacherin wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörden abgenommen. (zim)