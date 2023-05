Wolhusen Gemeindeinitiative für eine Umzonung wegen geplanter Lidl-Filiale zustande gekommen Für die Gemeindeinitiative zur Zukunft des Areals in der Underschlächte sind 560 beglaubigte und gültige Unterschriften eingereicht worden. Ziel der Initianten ist es, dass nicht nur eine Lidl-Filiale sondern auch Wohnungen gebaut werden.

Hier plant Lidl den Bau einer neuen Filiale. Bild: Google Maps

Die Lidl Schweiz AG beabsichtigt, auf dem Grundstück Nr. 719 in der Underschlächte Wolhusen, eine Lidl-Filiale zu realisieren. Folgend hat sich ein Initiativkomitee gebildet und eine Gemeindeinitiative «Ja zu wohnen-einkaufen-arbeiten auf den wertvollen 7498 m2 in der Underschlächte» gestartet. Diese verlangt die Umzonung der besagten Parzelle von der heutigen Arbeitszone 1 in eine Wohn- und Arbeitszone mit Mindest-Wohnanteil oder eine reine Wohnzone.

Wie das Initiativkommitee am Dienstag mitteilte, wurden innert der Sammelfrist 560 beglaubigte und gültige (sechs ungültige) Unterschriften eingereicht. Die Initiative ist somit formell zustande gekommen und die Gemeinde muss sie nun innert Jahresfrist zur Abstimmung bringen. (zim)