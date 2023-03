Wolhusen Kinderhaus Weidmatt wird ab 2024 vom Kanton Luzern getragen

Das heilpädagogische Angebot im Kinderhaus Weidmatt steht ab 2024 unter neuer kantonaler Trägerschaft. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird per 1. Januar 2024 das kantonale Heilpädagogische Zentrum Schüpfheim dieses bislang von der SSBL-Stiftung erbrachte Angebot führen. Damit können die Übergänge vom Vorschul- in den Schulbereich nahtloser gestaltet und der fachliche Austausch intensiviert werden, heisst es weiter. Im Kinderhaus Weidmatt stehen täglich für 21 Kinder im Alter bis zu sechs Jahren Wohn- oder Tagesplätze zur Verfügung. (chm)