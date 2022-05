Wolhusen Sommerumzug und Fest der Schneckenzunft sind abgesagt Es hätte die grosse Ehrdarbietung für den amtierenden Zunftmeister der Schneckenzunft Wolhusen werden sollen. Doch aufgrund des mässigen Interesses finden sowohl der Sommerumzug als auch das Fest der Schneckenzunft nicht statt.

Doch keine Fasnacht im Sommer: Der Umzug, welcher am 25. Juni in Wolhusen hätte stattfinden sollen, wurde von der Schneckenzunft abgesagt. Leider habe die Idee einer Sommerparade bei den potenziellen Teilnehmenden nicht den nötigen Anklang gefunden, welcher man sich erhofft hatte, heisst es in einer Medienmitteilung der Schneckenzunft Wolhusen vom Montag.

Die Schneckenzunft Wolhusen am Fasnachtsumzug im Jahr 2017. Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 26. Februar 2017

Zudem hätten die Rahmenbedingungen seitens der Behörden ausserhalb der Fasnachtszeit die Situation zusätzlich verkompliziert. Auch die Zeit kurz vor den Sommerferien mit vielen anderen Terminen und Events, unter anderem dem Luzerner Fest, habe sich als Fehldatum erwiesen.

So habe die Schneckenzunft Wolhusen «wohl oder übel kapitulieren müssen und die letzte Chance verstreichen lassen, ihrem fasnächtlichen Regenten Bruno IV. und seiner Familie mit einer Sommerparade die wohlverdiente Ehre zu erweisen». Die Zunft hatte ihren Umzug auf den Sommer angesetzt, weil die Coronalockerungen vor der Fasnacht für sie zu kurzfristig gekommen waren.

Jubiläum der Galli-Zunft im Herbst findet statt

Auch die Krienser Galli-Zunft hat wegen der Coronapandemie im Januar entschieden, die Fasnachtsfeierlichkeiten in den Herbst zu verschieben. Die Zunft feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Am 3. September ist ein Jubiläumsfest geplant, einen Tag später ein Jubiläumsumzug. Diese Pläne bestünden nach wie vor, bestätigt OK-Präsident Erwin Schwarz auf Anfrage.

Bereits bei der Absage im Januar habe man das Einverständnis aller Wagenbaugruppen eingeholt, die Feier zu verschieben. Alle hätten zugesagt, auch die Guuggenmusigen. Geplant sei allerdings kein normaler Fasnachtsumzug. «Im Vordergrund steht das Brauchtum, das die Galli-Zunft seit 100 Jahren in Kriens pflegt», so Schwarz. Rund 35 Nummern sind eingeplant. (zim/rbi)