Zahltag In einigen Zentralschweizer Gastrobetrieben fliesst kein Bargeld mehr, andere nehmen nur Nötli und Münz In Betrieben der Familie Wiesner Gastronomie wird Bargeld abgeschafft. Andere Wirte wollen von digitaler Bezahlung nichts wissen.

Wenn es in der Bar oder im Restaurant ums Bezahlen geht, greifen Männer an die Gesässtasche, Frauen ins Handtäschli. Stimmt oft, aber immer öfter nicht mehr. Das Portemonnaie verliert zusehends an Bedeutung und wird seiner Bezeichnung kaum noch gerecht. Die Rechnung wird immer öfter ohne Bargeld beglichen, mancherorts wird dieses gar nicht mehr akzeptiert.

So etwa in den Negishi Sushi Bars in Luzern und Zug, zwei von 34 Betrieben der Familie Wiesner Gastronomie. «Wir testen in einigen Lokalen, wie sich die bargeldlose Zahlung bewährt. Die Rückmeldungen der Gäste sind fast ausschliesslich positiv», sagt Co-Geschäftsführer Daniel Wiesner auf Anfrage. Er bestätigt einen Bericht des «Blick», dass bis im Winter in den Wiesner-Betrieben nur noch digital bezahlt werden kann.

Trend zu Plastikgeld im urbanen Raum deutlich stärker

Dabei ist zu erwähnen, dass die Betriebe vorwiegend im urbanen Raum angesiedelt sind. Das Unternehmen spricht mit «herausstechenden Food-Konzepten und aussergewöhnlichen Ideen erlebnisfreudige Gäste» an, wie auf der Website zu lesen ist. Dazu gehört unter anderem auch der bargeldlose Zahlungsverkehr. Der Wechsel hin zum Plastikgeld oder der Bezahlung via App habe sich bereits vor der Pandemie abgezeichnet, Corona habe dabei noch etwas Schub geleistet, sagt Wiesner. Und dies in den Städten deutlich stärker als auf dem Land.

Im Durchschnitt beträgt der Anteil an Bargeld in den Wiesner-Betrieben nur noch rund 5 Prozent, in manchen Lokalen sogar noch weniger. «Mit Bargeld ist ein erheblicher Aufwand verbunden, auch für das Personal. Der «Stock» für jedes Portemonnaie, das Zählen der Einnahmen, die Kontrolle und das tägliche Einzahlen nehmen viel Zeit und Mühe in Anspruch. Wenn man die Prozesskosten betrachtet, macht es auch aus wirtschaftlicher Sicht fast keinen Sinn mehr», schildert Wiesner.

Nur aus wirtschaftlichen Gründen könne man diesen Weg aber nicht einschlagen, betont er. Dafür müsse ein allgemeines Bedürfnis der Kundschaft bestehen. Um sich diesbezüglich einen Überblick zu verschaffen, habe man die Tests in einigen Restaurants eingeführt. «Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen ist in den Städten klar deutlicher als auf dem Land, und es ist aus meiner Sicht bequemer. Diese Entwicklung ist positiv», ist er überzeugt.

Wirt in Flühli ist kein Freund von Kreditkarten

Eine andere Philosophie verfolgt Ruedi Felder im Gasthaus Stutz in Flühli. Seine Gäste bezahlen ausschliesslich mit Bargeld. Dafür gibt es mehrere Gründe. «Die Leute müssen etwas dafür tun, wenn sie einen Kaffee bestellen. Sie sollen den Fünfliber oder das Zehnernötli aus dem Geldbeutel holen, so haben sie alleine die Kontrolle über das Geld, das sie ausgeben. Ich bin kein Freund von Kreditkarten», sagt der Wirt.

Ruedi Felder: «Bei uns wird Bar bezahlt». Bild: Boris Bürgisser (Flühli, 7. 6. 2023)

Im Gegensatz zu Wiesners Unternehmen mit mehreren Betrieben ist für ihn das Abrechnen mit Bargeld mit weniger Aufwand verbunden. «Ich vergleiche die Einnahmen mit dem Kassenzettel und fertig. Wenn anderntags Fleisch und Gemüse geliefert wird, bezahle ich ebenfalls mit Bargeld oder per Rechnung.»

Bei Ruedi Felder im Restaurant Stutz in Flühli ist nur Bargeld angesagt. Bild: Boris Bürgisser (7. 6. 2023)

Eine Ausnahme machte Felder einzig während der Coronazeit, als er regelmässig auf Baustellen Mittagsmenüs gekocht hatte. «Damals hatten nicht alle Handwerker immer genügend Bargeld auf sich, so habe ich notgedrungen Twint eingerichtet. Nun ist Corona vorbei, und Twint ist für mich auch vorbei», sagt er kurz und trocken. Nicht an erster Stelle, aber mit ein Grund seien auch die Transaktionsgebühren, welche Unternehmen für Twint bezahlen müssen. «Warum sollte ich für ein Menü einen Franken fünfzig mehr verlangen, um die Gebühr auf die Gäste abzuwälzen? Ich finde, man muss nicht alle alten Zöpfe abschneiden und darf in manchen Bereichen auch einfach und normal bleiben. Wer im Stutz einkehrt, muss halt zuerst im Dorf am Bankomat Bargeld beziehen.»

Auch in der Stadt bevorzugen manche Bargeld

Auf die Bemerkung einzelner Gäste, dass auch er früher oder später Kartenzahlung akzeptieren müsse, entgegnet er jeweils: «Ich muss gar nichts. Ich kann ja meinen bedienten Znüniraum schliessen. Mit dem Partyservice habe ich genug zu tun.» Dann gibt er dem Autor ein anschauliches Beispiel: «Wenn ich bei deinem Geburtstag koche, kannst du mir den Betrag von sagen wir 1000 Franken in bar geben oder ich schicke dir eine Rechnung, das macht mir nichts aus.»

Auch das Restaurant Neustadt in Luzern setzt auf die alte Schule. Wirt Roland Odonis Motto: «Nur Bares ist Wahres. 50 Franken bleiben auch 50 Franken, wenn sie 38 Mal in andere Hände gelangen. Es ist für meine Begriffe unnötig, dass bei jedem Bezahlen eine Gebühr erhoben wird und eine Bank davon profitiert.» Im «Neustädtli» werde auch in Zukunft ausschliesslich bar bezahlt, sagt Odoni. Der Grossteil seiner Kundschaft zeige für diese Haltung Verständnis, einige wenige könnten es nicht verstehen. Bodoni: «Die Rechnung ist ganz einfach. Solange ich hier Wirt bin, gilt Barzahlung.»

Bargeldlos kommt für Remimag nicht infrage

Die Remimag Gastronomie AG mit Sitz in Rothenburg betreibt mehrere Restaurants und Hotels an verschiedenen Orten der Schweiz. Das Unternehmen überlässt die Art der Zahlung weiterhin der Kundschaft, wie Co-Geschäftsleiter Florian Eltschinger auf Anfrage sagt: «Der Umsatz via Kreditkartenzahlung hat in den letzten Jahren zugenommen, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die lieber mit Bargeld bezahlen. In unseren Betrieben werden mehrere Zahlungsformen akzeptiert. Grössere Anlässe gehen auf Rechnung. Bargeldlos kommt für uns zur Zeit nicht infrage.»

Von Seiten des Branchenverbands Gastro Luzern, der mit dem Dachverband Gastrosuisse zusammen geschlossen ist, gibt es kein offizielles Statement. «Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die jedes Mitglied persönlich treffen soll», teilt Vorstandsmitglied Jolanda Merx, Geschäftsführerin des «Mr. Pickwick», auf Anfrage mit. Gastrosuisse unterstützt Mitglieder beim elektronischen Zahlungsverkehr aber mit einem Angebot mit vergünstigten Kommissionen.

«Cash Please» – aber wenn es sein muss auch mit Karte

Gerne gesehen ist Bargeld bei «Filou & Bengel» in Luzern. Die Gäste werden an der Bar schriftlich mit «Cash, please» auf die bevorzugte Zahlungsart hingewiesen. «Natürlich kann man bei uns auch mit Karten bezahlen. Ich persönlich ziehe Bargeld aber aus verschiedenen Gründen vor», sagt Inhaber Roger Gmür, der 30 Jahre in der Finanzbranche tätig war.

Abgesehen davon, dass während der Coronazeit die Kartengebühren von den Instituten für die Unternehmen erhöht wurden, wird mit dem elektronischen Bezahlen auch das Trinkgeld rückläufig. «Mit dem Bargeld findet immer auch eine Interaktion der Kundschaft mit der Bedienung statt. Dabei lässt man gerne auch einen Franken für das Personal liegen. Beim elektronischen Bezahlen halten die Leute oft die Karte hin, ohne sich um den Betrag zu kümmern», so Gmür. Schliesslich beobachtet er die Entwicklung mit dem elektronischen Zahlungsverkehr auch kritisch, weil aus seiner Sicht der gläserne Kunde überall seine Spuren hinterlässt. Nur auf Bargeld setzen will Roger Gmür jedoch nicht. «Im Business muss man immer flexibel sein», ist er überzeugt.

Das ist übrigens die Familie Wiesner immer noch. Das Lokal Outback Lodge in Zürich Stadelhofen wird wahrscheinlich als einziges des Unternehmens weiterhin Bargeld akzeptieren. «In diesem australischen Restaurant mit einer Bar wird mehrheitlich Cash bezahlt. Dort werden wir das Bargeld vorerst nicht abschaffen können», sagt Daniel Wiesner.