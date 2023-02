Zehnter Jahrestag Wissenshunger stillen oder zurückhaltend berichten? Die schwierige Rolle der Medien nach dem Amoklauf in Menznau Die mediale Berichterstattung nach dem tragischen Ereignis im Luzerner Hinterland hätte unterschiedlicher nicht sein können. Die Präsidentin des Presserats ordnet ein.

Das Medieninteresse nach dem Amoklauf in Menznau war riesig. Bild: Boris Bürgisser (Menznau, 27. Februar 2013)

Plötzlich war Menznau überall. Gar der US-amerikanische Fernsehsender CNN und die australische Tageszeitung «The Australien» berichteten über den Amoklauf, nur um mal zwei zu nennen. Selbstredend, dass das Ereignis auch die Schweizer Medienlandschaft dominierte. Dabei unterschied sich dessen Aufbereitung massiv.

Am Tag nach der Tat kamen die NZZ und der «Tages-Anzeiger» in gewohnter Optik daher. Eine schlichte Front, einmal mit dem Papst als Hauptbild, einmal mit einer Karikatur zu Schwarzgeldkonten. Das Menznauer Drama wurde unter den Titeln «Tödliche Schüsse in Holzfabrik» und «Drei Tote bei Amoklauf» angerissen.

Ganz anders die Boulevardzeitungen: Der «Blick» zeigte den verstorbenen Schwinger Benno Studer gross im Bild, auch das Gesicht des Täters war kenntlich auf der Titelseite abgedruckt. «20 Minuten» handhabte es ähnlich, verpixelte die Augenpartie des Täters jedoch. Um beim Extrembeispiel «Blick» zu bleiben: Später publizierte das Portal auch Bilder des Wohnhauses des Täters sowie unanonymisierte Fotos sämtlicher Opfer und deren Gräber.

Entschieden wurde dies unter der damaligen Chefredaktorin Andrea Bleicher, die auf Anfrage dazu keine Stellung nehmen will. Auch der jetzige Chefredaktor der Blick-Gruppe, Christian Dorer, kommentiert die Aufmachung nicht. «Ich möchte keine Entscheide meiner Vorgängerinnen und Vorgänger bewerten.» Heute würde die Berichterstattung wohl anders aussehen, seit zwei Jahren gelten neue Richtlinien. «Wir anonymisieren so, dass niemand durch uns auf die Identität von Täter oder Opfer schliessen kann.» Ausserdem recherchiere der «Blick» nicht weiter im Umfeld des Opfers, wenn dieses oder die nächsten Angehörigen nicht reden wollten.

Informationsbedürfnis setzte Medien unter Druck

Unserer Zeitung, damals noch «Neue Luzerner Zeitung», kam mit einer untypischen Front daher. Ein schwarzer Hintergrund, versehen mit einem Kommentar des heutigen Chefredaktors Jérôme Martinu. Er schrieb:

Das Ereignis von Menznau ist unfassbar. Es macht zutiefst betroffen und sprachlos. Nur erahnen können wir die Fassungslosigkeit und das Leid der Direktbetroffenen; Familien, Angehörige, Freunde und die ganze Belegschaft der Firma Kronospan. Sie alle müssen sich nach der urplötzlichen Wucht des Ereignisses mit Gefühlen der Trauer, Ohnmacht, Angst, Verzweiflung, wohl auch mit Wut auseinandersetzen. In diesem tragischen Lebensmoment sprechen wir ihnen allen unser tiefstes Beileid und Mitgefühl aus.

Redaktionsintern folgten intensive Diskussionen darüber, wie die Berichterstattung aussehen soll. «Der Wissenshunger war riesig, wir spürten den Druck von aussen. Für uns war jedoch klar: Wir gehen nicht so nahe ran, wie wir könnten, sondern so nahe, wie es vernünftig ist», sagt Martinu heute, der damals die regionalen Ressorts verantwortete. Heisst: keine Betroffenen bedrängen und sich primär an die Kommunikation der offiziellen Kanäle halten. Trotzdem liegen Spekulationen nach solch einer Tat nahe. «Wir wollten uns nicht im Übermass daran beteiligen, nahmen manche Informationen zum Täter und dem möglichen Tathergang von privaten Quellen, die sich bei uns meldeten, aber auf.»

«Pauschale Medienschelte greift zu kurz»

Ähnlich zurückhaltend zeigte sich der «Willisauer Bote». Schwarz-weisses Layout, persönliche Zeilen des Chefredaktors Stefan Calivers auf der Titelseite zwei Tage nach dem Ereignis:

Wer? Was? Wie? Und vor allem: Warum? Den vielen Fragezeichen stehen momentan nur wenige klare Fakten gegenüber. Wir müssen uns mit Gerüchten und Spekulationen behelfen. Uns in Geduld üben und warten. Warten, bis die Untersuchungen abgeschlossen und die vielen offenen Fragen beantwortet sind – wo sie denn überhaupt beantwortet werden können. Das alles hat Zeit. Heute sind unsere Gedanken bei den Opfern, bei ihren Familien, bei ihren Arbeitskollegen und Freunden. Wir lassen sie nicht alleine. Wir sind da!

Die Intention: Rücksicht nehmen, Anteilnahme zeigen. Das Verhalten einiger Berufskolleginnen und -kollegen auf der Suche nach Bildern und Geschichten bezeichnet Norbert Bossart, stellvertretender Chefredaktor und Autor der ersten Berichterstattung, als «teils absolut pietätlos». Und doch greife eine pauschale Medienschelte zu kurz. «Hand aufs Herz: Wen von uns packt bei solchen Grossereignissen nicht auch der ‹Gwunder›? Welche Leserschaft will auf offene Fragen nicht möglichst schnell Antworten haben?»

So hat auch der «Willisauer Bote» Spekulationen zum Motiv und Tathergang anderer Medien wiedergegeben, mit dem Hinweis, dass diese von offizieller Seite nicht bestätigt wurden. «Gerüchte, die uns zu Ohren kamen, haben wir bewusst nicht weiterverbreitet.»

Eine, die sich mit Medienethik auskennt, ist Susan Boos, Präsidentin des Presserats. Sie lobt die besonders gestalteten Frontseiten der Regionalmedien. «Da steckt eine grosse, seriöse Ernsthaftigkeit drin, die zeigt, dass man durchaus pietätvoll auf ein solch ausserordentliches Ereignis reagieren kann.» Als «hochproblematisch» hingegen bezeichnet sie die Publikation vieler Bilder. «Es gab nicht das geringste öffentliche Interesse, das es rechtfertigen würde, die Opfer oder den Täter zu identifizieren – ausser vielleicht bei Benno Studer.» Boos ist sich sicher: Hätte jemand eine Beschwerde beim Presserat eingereicht, wäre eine Rüge ausgesprochen worden.

Wovon sich keine der genannten Zeitungen freisprechen kann: Sie alle mutmassten darüber, wie sich der Amoklauf genau ereignete und wie der Täter zu Tode kam. «Eine solche Tat erschüttert, die Journalistinnen und Journalisten suchen nach Erklärungen, was verständlich ist», sagt Boos. Doch weil die Details kurz nach der Tat nicht einzuordnen waren, habe es kein öffentliches Interesse gegeben, diese zu publizieren. «Man mag einwenden, dass der Mann ja tot war. Seine Ehefrau und die Kinder hatten aber auch ein Anrecht darauf, dass ihre Privatsphäre geschützt wurde, was hier sicher nicht berücksichtigt wurde.»

Überhaupt sollten sich Medien immer fragen, wie viele Details sie veröffentlichen, um die Privatsphäre der Beteiligten zu wahren – unabhängig von der Kommunikation der Behörden. Boos appelliert an alle Medien, zurückhaltend über Amokläufe zu berichten. Ähnlich wie bei Suiziden – weil konkret beschriebene Tatverläufe in beiden Fällen zu Nachahmungstaten animieren könnten.